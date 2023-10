Xbox y Activision ya tienen su primer éxito millonario de 2024

La compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft no tardará en rendir frutos pues la compañía de Call of Duty es de las más activas en la industria. Se sabe que el objetivo de la empresa de Xbox con esta adquisición es ganar posición en gaming para móviles y tal parece que el primer éxito en el sector ya está asegurado pero sorprendentemente no proviene de King.Call of Duty: Warzone Mobile ya tiene 45 millones de jugadores registrados...

Your favorites are live NOW in #WarzoneMobile. Which one are you loading into first? Drop an emoji in the comments. pic.twitter.com/xXa09JxL7h — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) October 6, 2023 Asimismo, la publicación resalta la integración que tendrá Call of Duty: Warzone Mobile con las versiones de consola y PC de Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone, pues se sabe que uno de los objetivos de Activision es convertir a la franquicia en una plataforma de gaming que se actualice con contenido en todo momento y de acuerdo con los lanzamiento que vendrán en el futuro.

Obviamente, el éxito de Call of Duty: Warzone Mobile será también el éxito de Microsoft y Xbox ahora que la franquicia les pertenece pero lo más importante es que tendrán un título popular en móviles de forma inmediata para competir en el sector cuanto antes. headtopics.com

