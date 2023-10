Xbox empieza a bloquear accesorios de terceros: adiós al Cronus y a los mandos de Aliexpress

, que generalmente están calificados como “trampas” entre la comunidad de jugadores, dejarán de funcionar en sus consolas, junto a mandos y otros accesorios sin certificar por la compañía.

No obstante, los controladores Xbox de terceros que forman parte del programa de socios de hardware certificado no se ven afectados, pero cualquier fabricante de accesorios que no haya sido autorizado oficialmente por Microsoft puede ser bloqueado. La consecuencia directa supone impedir quedejen de funcionar, para mejor salud de la comunidad de jugadores, sobre todo en títulos FPS.

Estos adaptadores se usan comúnmente para falsear la entrada del controlador, de modo que los usuarios de ratón y teclado puedan obtener los beneficios en elDe hecho, Activision, Bungie y Ubisoft han intentado bloquear estos dispositivos de suplantación de hardware, con restricciones y prohibiciones enEn Call of Duty se implementó recientemente un aviso a los jugadores que utilizan estos sistemas, pero a juzgar por las quejas de muchos usuarios, ha servido de poco:Otra de... headtopics.com

Xbox y Activision ya tienen su primer éxito millonario de 2024La adquisición no tardará en retribuir a Microsoft lo invertido Leer más ⮕

Xbox revela cuándo bloqueará controles no oficiales ¿Cuáles marcas seguirán con soporte?Microsoft quiere expandir su programa de licencias oficiales para uso autorizado de mandos y accesorios Leer más ⮕

Reportan baneos de controles en Xbox, ¿qué está pasando y por qué ocurre?Microsoft no dejará usar ciertos mandos y accesorios en sus consolas Leer más ⮕

Estudio aprueba el modelo de Game Pass y pide creer en la estrategia de XboxLa compañía dio su opinión sobre la compra de Activision Blizzard y sus implicaciones Leer más ⮕

Xbox revela cuándo bloqueará controles no oficiales ¿Cuáles marcas seguirán con soporte?Microsoft quiere expandir su programa de licencias oficiales para uso autorizado de mandos y accesorios Leer más ⮕