Xalapeña lamenta falta de señalética en obra de avenida Lázaro Cárdenas; sufrió accidente

Lectora narra cómo cayó en zanja; pide que SIOP ponga avisos y protecciones, para prevenir riesgos de la zonaMe dirijo a usted con el propósito de compartir la terrible experiencia de haberme caído en una zanja en una de las zonas de obras bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

El día 24 de octubre del presente año, a las 19:00 horas aproximadamente, venía caminando de la calle de Palmas, en las Ánimas cuando doblé a la avenida Lázaro Cárdenas y antes de subir al puente me sumergí en una zanja profunda, donde cubría mis piernas el agua con fango. Como pude salí y aunque se me dificultaba caminar, les dije a los automovilistas que circulaban, que no se preocuparan.

Fui atendida inmediatamente y me encuentro en tratamiento por 28 días. El día de hoy a las 10:26 hablé a la SIOP y me atendió el Ing. José de Jesús López Hernández, le expliqué lo sucedido y me dijo que hablaría con el Intendente de esa obra, que aún no llegaba a la oficina, toda vez que en ellos recae la responsabilidad. Le dije que necesitaba advertirles que cerraran esa parte porque hoy podría accidentarse otra persona. headtopics.com

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta advierta a las personas que caminan por allí y usan ese puente peatonal o la parada de autobuses, que la zona está peligrosa y falta de avisos y protecciones para no caer en esas zanjas profundas que están haciendo con esas obras y que se llenan de agua, confundiendo en cuanto oscurece como si fuera piso firme.

De mi parte, seguiré insistiendo para que se responsabilicen del daño que sufrí y que actúen poniendo protecciones y señalamientos como lo exigen las normas, para evitar más accidentes.

