Xóchitl Gálvez y el PAN afirman que AMLO retomó “gran parte” de sus propuestas para Acapulco

Sin referir a qué propuestas se refería, a través de su cuenta de X la panista celebró el hecho y consideró que se trata de “un buen paso para atender con seriedad la emergencia”.

El dirigente panista consideró “un acierto” que el presidente decidiera tomar parte de las propuestas de Xóchitl Gálvez pero al mismo tiempo afirmó que “es insuficiente”. “Es buena señal que el presidente escuche y considere propuestas de la oposición. Guerrero nos necesita a todas y todos, nosotros seguiremos planteando alternativas que ayuden al estado y las familias a salir adelante”, señaló el dirigente panista en un mensaje de X.

Empero, el panista indicó que no se consideraron aspectos importantes para la emergencia como “dar un ingreso digno de manera temporal con un seguro de desempleo, incentivos que favorezcan la movilidad, así como costos de bienes y servicios”.

Ambos planes tienen algunas coincidencias como subsidios de la CFE a las tarifas por suministro de luz, aunque el gobierno estableció que sea por tres meses y Xóchitl Gálvez mientras dure la emergencia.

Otra coincidencia es el apoyo para vivienda. Gálvez se refirió a créditos, mientras que el presidente ofreció ocho mil pesos para limpieza y pintura, y a las viviendas afectadas desde 35 mil hasta 60 mil pesos, según sus afectaciones y con apego al censo que se está realizando.

Gálvez propuso estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, y acuerdos con empresarios para que no se pueda despedir a trabajadores.

