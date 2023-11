Will Smith se convierte en el primer jugador en ganar la Serie Mundial con tres equipos diferentes

Un año más tarde, el relevista cambió de aires siendo los Houston Astros su destino en donde su experiencia en el montículo ayudó para que el equipo consiguiera su segunda Serie Mundial en su historia. Para el 2023, el nacido en Georgia vestiría la sexta playera en su historia, pues tras el título con los Astros fue que se incorporó con los Texas Rangers, equipo donde fue pieza clave para que consiguieran su primer campeonato dentro de la MLB.

