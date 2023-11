What The Duck se estrenará en Nintendo Switch y PC

Nos llegan buenas noticias para todos los que están buscando una nueva propuesta, ya que se acaba de confirmar que What The Duck está a unos días de estrenarse en Nintendo Switch y PC, a través de Steam. Si no habías escuchado sobre este juego, déjanos decirte que sus responsables son los equipos de Seize Studios y Untold Tales, quienes desean ofrecer un RPG de acción y aventura donde se tratarán temas como la venganza y la autoaceptación.

Es debido a su lanzamiento tan cercano, que los desarrolladores de What The Duck quisieron dar una probadita de lo que te espera en este exclusivo de consola para la híbrida y para Steam. Aquí lo puedes ver: Como pudiste observar, el título te invitará a embarcarte en una aventura emocionante en la que tu extraño pato y tú intentarán hacerse con un nombre en un mundo donde aquellos con los animales espirituales más duros tienen todo el poder. Cabe mencionar que uno de los aspectos más importantes de la entrega será la exploración, por lo que podrás conocer 4 zonas llenas de misiones, enemigos, secretos y varios minijuegos que te harán pasar un buen rat

:

