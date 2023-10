Wendy colecta ayuda para los damnificados de Acapulco; pide a sus fans ser solicarios

, en Londres 112 de la colonia Juárez, segundo piso, donde se encuentra la estética de su amigoexhortó a sus fans a informarse sobre todos los centros de acopios disponibles para hacer sus donaciones:

“Pueden ir a cualquier lado, no es a un sólo lugar, no es a un sitio específico que tenga que ir con Vico Guadarrama. Si les queda cerca, vayan, y si no, vayan a otros, hay muchos más. Lo importante es ayudar”., como papel higiénico, pasta dental, latas de elote, atún, agua embotellada, pañales, toallas femeninas, croquetas para los perritos y jabones.

“¡Ojo! Lo transmito para que llegue a diferentes personas y toque la conciencia de aquellos que puedan y deseen ayudar. Aunque sea lleven tres latitas de atún, un paquete de botellas de agua, con eso. Lo que sea, poquito, grande, hay que ayudar”.será hasta el 31 de octubre cuando se haga llegar la entrega, para que lo que se alcance a colectar llegue rápido a las manos de quienes lo perdieron todo y están requiriendo urgentemente de esta ayuda. headtopics.com

