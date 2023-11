Waldo Fernández se registra en el proceso interno de Morena para buscar la senaduría

“Quiero decirles que cuando mi partido determine abrir el proceso de encuestas para la selección de candidatos al Senado de la República, me voy a registrar, digo de frente, sin columnistas, sin rumores ni trascendidos que quiero ser senador de Nuevo León, y lo haré por las vías que decida mi partido', dijo el diputado.“Voy a ser senador de Nuevo León por Morena de la mano de ustedes, ¡vamos a transformar Nuevo León!”, manifestó entre aplausos.

