¡Vuelve al futbol! Chicharito contrata a Oribe para la Kings League

¿Era penal para Xolos? Amonestan a Lainez¡Perdió la cabeza! Aquino deja a Santos con 10 hombres¡Perdona Gignac! Era el primero¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres¡Ternura total! Niño regala palomitas a Take Kubo por darle su playera

TUDNMEX: Oribe Peralta se suma al Olimpo United de Chicharito en Kings League AméricasMéxico será sede de este torneo futbolístico en América y el próximo martes se darán a conocer los detalles.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: ¿Sale del retiro para jugar con Chicharito? Oribe Peralta fue anunciado para la Kings LeagueEl exdelantero mexicano estará formando parte del Olimpo United, equipo de Javier Hernández

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MILENIO: ¿Se acabó el amor? 'Chicharito' Hernández y Nicole McPherson habrían terminado su noviazgoChicharito Hernández y Nicole McPherson terminaron su noviazgo; ambos dejaron de seguirse en redes

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: BOMBAZO: El equipo de la Liga BBVA MX que buscaría a ‘Chicharito’ HernándezDe acuerdo con diversos reportes, Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano de LA Galaxy, podría llegar a la Liga BBVA MX para el torneo Clausura 2024

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

MERCA20: Le sale rival a Kings League; Luis García encabeza el proyectoLuego del anuncio de la Kings League en México al nuevo formato le salió competencia la cual podría darle batalla.

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

FORO_TV: Chivas Olvida Goleada ante Tigres y Vuelve a la Senda del Triunfo Frente a QuerétaroChivas se impuso 2-1 al Querétaro con goles de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, en el inicio de la jornada doble del Apertura 2023

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕