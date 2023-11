Volcán activo más alto de Eurasia entra en erupción; cae cenizas sobre pueblo ruso

com/UtozoMQiR8— The National Independent (@NationalIndNews) November 1, 2023 En cada una de estas localidades se encuentran alrededor de 5 mil habitantes y en donde el volcán Klyuchy se encuentra a unos 30 kilómetros del Ust-Kamchatsk a 50 km.La erupción de Klyuchevskaya Sopka envió ceniza a hasta 13 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. ???????????????? Lava river: spectacular #Russian volcano eruption.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Volcán Popocatépetl despide octubre con 110 exhalaciones y caída de ceniza hacia EdomexEl Cenapred reiteró la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Masa de aire ártica trae nieve en estos estados y heladas en el Valle de México, sigue EN VIVO la trayectoriaSe pronostica la caída de nieve en las cimas del volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

SENSACINE MÉXICO: Eugenio Derbez por fin entra a Marvel con estos memes inspirados en sus personajesTodo sobre Cine y Series lo encontrarás en SensaCine.com.mx

Fuente: SensaCine México | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Acapulqueños blindan sus colonias; Anuncian estímulos fiscales por Otis; y más | Titulares nacionales 31/10/2023Tras barricadas formadas con los escombros del huracán Otis, los vecinos vigilan las calles con palos, piedras y machetes para evitar robos a sus casas; nadie entra o sale sin pasar por el retén, destaca El Universal.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: Hallan a hombre asesinado sobre Periférico en TonaláConoce más sobre el hallazgo de un hombre asesinado en Tonalá

Fuente: Milenio | Leer más ⮕