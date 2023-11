Vocero de Presidencia sale en defensa de Batres tras difusión de audio

En la misma línea del gobernante de la CDMX sobre que se trata de un audio hecho por Inteligencia Artificial,"Son ataques de nuestros adversarios", dice Batres sobre audio fake contra García Harfuch El jefe de gobierno de la Ciudad de México es objeto de ataques que buscan dividir el movimiento de transformación.es un compañero honesto y comprometido con las causas del pueblo. Hoy más q nunca estamos unidos y avanzaremos hacia un México próspero y tranformador."Hoy más que nunca estamos unidos y avanzaremos hacia un México próspero y transformador" subraya Cuevas en su cuenta de X.

En el audio que circuló a través de redes sociales, el sucesor de Sheibaum presuntamente indicaba que se crearía una operación para que la aspirante Clara Brugada subiera en las encuestas y se dejara de apoyar a"Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real" aseguró entonces Martí Batres.

