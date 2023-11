Visión de Banco Santander: La banca, clave en inversión

Ello, ante la posible permanencia del impuesto extraordinario que el gobierno español impuso a los beneficios extraordinarios de la banca y empresas energéticas, con vigencia este 2023 y 2024 y que derivo de los ingresos extras que estos sectores están obteniendo por las altas tasas de interés e incremento en los precios de los energéticos.

“Hay que pagar impuestos, pero si son demasiados la gente se marcha. Hay personas y empresas en España que pagan más de 50 por ciento de sus ingresos al gobierno y es una falta de incentivo, no sólo para los que estamos, sino que es un costo de oportunidad para los que no vienen”, dijo., en el que refirió que uno de los retos a considerar será el de impulsar un crecimiento económico sostenible o verde.

Destacó que las innovaciones que están ideándose para hacer frente a la crisis climática son increíbles y puede ser el factor de crecimiento más importante en los próximos 15 años.

