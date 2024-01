Violencia de género en línea: Julia Didriksson lucha contra ella

Julia Didriksson tiene 28 años y desde su adolescencia se relaciona con activismo feminista. Existen diversas violencias digitales, una es la difusión no consensuada de imágenes íntimas o videos sexuales, conocido como 'revenge porn', es decir, una forma de violencia de género en el mundo digital que puede tener consecuencias graves para las mujeres, incluyendo el estigma y el daño psicológico para las víctimas, quienes ahora pueden defenderse gracias a la.

Otro tipo de violencia refiere a la suplantación de identidad y robo de fotos de cuentas de mujeres, al tiempo que esto provoca que ellas a menudo son sean blanco del famoso 'troleo', donde los acosadores buscan deliberadamente desmoralizar, insultar o atacar a través de comentarios ofensivos o provocadores. Julia Didriksson se dedica a crear contenido educativo que informe a las personas sobre las diversas formas de violencia de género en línea y sus consecuencias, al tiempo que busca proporcionar, a través de la creación de videos cortos, información sobre cómo protegerse, denunciar el acoso y acceder a recursos de apoyo





Tabasco, santuario de violencia de género; Centro de Justicia para Mujeres, en obra negraEl 23 de agosto el gobernador de Tabasco"inauguró" el Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres de Tabasco, La Silla Rota constato que sigue en obra negra y no funcionapor lo que hace dos años decidió separarse de su cónyuge. Sin embargo, una mañana de octubre de este año, cuando caminaba por la avenida Ruiz Cortines, en Villahermosa, se cruzó con su expareja, quien nuevamente la tundió a golpes como cuando vivían juntos. La víctima, con domicilio en Ese grupo de féminas víctimas de agresiones representa el 30.3 por ciento de las tres mil 364 Carpetas de Investigación de las personas heridas intencionalmente en la entidad

Violencia sin precedentes en el paísLa nación está sumida en una espiral de inseguridad, con cifras récord de homicidios. Trece personas arrestadas por irrumpir en la televisora TC son presentadas a la prensa, en el Departamento de Policía de Modelo, en Guayaquil.

La precandidata presidencial de Morena aboga por una vida libre de violencia para las mujeresLa precandidata presidencial de Morena aseguró que no sólo es romper el techo de cristal sino garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Tras ganar demanda por difamación, Lourdes Mendoza afirma: 'la única que ha podido ganarle algo a Lozoya soy yo'. 'No al Plan C de AMLO': advierte el PAN que votará contra reforma judicial y la de pensiones. Ante embajadores y cónsules, Bárcena llama a consolidar el trabajo de la Cancillería en recta final del gobierno de AMLO. Tras escándalo del PRI y PAN en Coahuila, Luisa María Alcalde advierte: notarios no pueden ser parte de una negociación política. Junto a mujeres de todo el país, Sheinbaum aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, no llegara solamente una mujer a la presidencia sino todas las del país. Mientras que, la oposición no está con las mujeres solamente está con los negocios.

Expertos señalan la magnitud del fenómeno de desplazamiento interno en MéxicoExpertos señalan que el Estado debe poner más atención a este fenómeno, que tan sólo en 2023 registró 26 eventos en varias entidades del país provocados por la violencia interna. Familias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, se han visto obligadas a desplazarse al norte debido a la violencia. Otras 380 mil personas viven en situación de desplazamiento forzado interno.

Renuncia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco señalado como líder de un grupo delictivoHernán Bermúdez Requena renunció a su cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco debido a la violencia registrada en la entidad y a su vinculación con un grupo delictivo.

La importancia de la higiene del hogar y las cucarachas amarillasUno de los signos más notables de una deficiencia importante en la higiene del hogar, es la acumulación de insectos dentro de casa, en especial los carroñeros como lo son las cucarachas. Existen diversas especies de cucarachas, pero hay una en especial de la que hablaremos en esta nota, las cucarachas amarillas.

