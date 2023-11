Vienen inversiones muy buenas y fuertes para el desarrollo económico de Coahuila: Manolo Jiménez

aceleraremos la construcción de obras en nuestras fronteras. Vienen grandes cosas para Coahuila”, apuntó.

, empresas que en su mayoría ya tomaron la decisión de instalarse en México y están viendo en dónde, mientras que otras ya tienen a Coahuila en sus principales 3 ó 5 opciones, y otras que ya están en el estado y desean crecer.

“Fuimos a hacer amarres, a ponernos a las órdenes y estaremos regresando en el mes de abril o mayo para cosechar lo que fuimos a sembrar en esta visita; vamos a recibir empresarios en las próximas semanas para yaJesús Seade

, en un importante foro con empresas asiáticas, a quienes presentaron los beneficios de invertir en Coahuila, con lo cual se logró una importante agenda y en próximas semanas se estará recibiendo a comitivas de empresas que quieren invertir aquí.

Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024. Ve los precios de los boletos y la fecha de la preventaAuditoría Superior de la Federación halla probable daño al erario por más de cinco mil 700 mdpCuestionario Disney 100 en TikTok: Estas son las respuestas de hoy 31 de octubre

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL ECONOMISTA: Vienen inversiones muy buenas y fuertes para el desarrollo económico de Coahuila: ManoloAnálisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

MILENIO: Manolo Jiménez presentará este jueves a una parte de su gabinete estatalSe realizará un evento protocolario para dar inicio formal al proceso de entrega-recepción.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Las dos crisis que vienen: la política y la constitucionalLos cambios fueron: 1) el huracán Otis, con su tragedia social en curso, y 2) la revocación de los fideicomisos del Poder Judicial

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MERCA20: Si te vienen a contar cositas malas de mí…Si te vienen a contar cositas malas de mí...

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

MILENIO: Acapulco, las etapas que vienenPor no decir imposible, es muy difícil imaginar por lo que hoy está pasando la población de Acapulco tras la devastación dejada por el huracán Otis.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Con Manolo, Saltillo seguirá en la ruta de desarrollo: AlcaldeAsiste el alcalde José María Fraustro a la conferencia ‘Infraestructura para el Crecimiento Coahuila-Texas’

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕