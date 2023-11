Vienen inversiones muy buenas para Coahuila: Manolo Jiménez

Jiménez Salinas detalló que estuvo con los ejecutivos de dichas empresas para presentarles lo que ofrece Coahuila. “Fuimos a hacer amarres, a ponernos a las órdenes y estaremos regresando en el mes de abril o mayo para cosechar lo que fuimos a sembrar en esta visita; vamos a recibir empresarios en las próximas semanas para ya ir encaminando, y lo que puedo garantizar es que vienen inversiones muy buenas, muy fuertes que nos van a ayudar a seguir generando empleos en nuestro estado”, apuntó.

