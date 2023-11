VIDEO: Tunden a María Karunna y artistas del 90’s Pop Tour por falta de entusiasmo y coordinación

Los usuarios han mostrado su decepción al ver a los integrantes de los 90’s Pop Tour bailando sin coordinación ni ritmo sobre el escenario en uno de los conciertos. A través de la cuenta de TikTok @conciertos.pop.tour se compartió un video del evento que se realizó en el Palenque León.

Pero no es el único video donde se exhiben los pasos de baile de los participantes, en un segundo material en el que también aparece Karunna, se lee: “¿es el ensayo, verdad? Ya en el show en vivo sí le echan ganitas”, “Muy dinámico el show”, “Cada video que aparece es mejor”.Parece que el amor entre los fans de la música de los 90 y los artistas pende de un hilo por el desempeño que han mostrado en los recientes conciertos.

Ha contado con distintas etapas y participación de grupos musicales arrancó en marzo de 2017 en Monterrey.de Imagen Televisión que le hizo saber que los fans del evento cuestionaban en redes sociales el desempeño de los artistas sobre el escenario, situación que no se tomó nada bien.

La cantante evadió el comentario y mostró su molestia por las críticas que recibió, además de indicar que no era el momento para tocar ese tema.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Mar de Regil otra vez presume sus exclusivos lujos ¿la tunden en redes sociales?La hija de la protagonista de la versión mexicana de "Rosario Tijeras" volvió a convertirse en el centro de los comentarios en Instagram

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

TUDNMEX: Tunden a Neymar en Brasil: “No ganas un Balón de Oro si vas de fiesta”El brasileño será operado próximamente de su lesión de rodilla por la que estará fuera de acción durante unos 10 meses.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Los memes tunden a Pumas tras el empate ante LeónPumas ya lleva tres partidos sin poder sumar una victoria, pese a ello se mantiene en los primeros lugares

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: El núcleo de Marte está cubierto de un mar de lava fundidaEsta estructura estratificada del interior del manto de Marte, que contrasta con la de la Tierra, indica una evolución interna diferente de estos dos planetas.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Tras paso de “Odín” en Acapulco “perdimos hasta la felicidad que nos daba el mar”Odín Ríos teme que él y su familia tengan que dejar Acapulco

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: En el fondo del mar podrían estar desaparecidos que dejó 'Otis': Martínez SidneyTan solo tres de los 480 barcos registrados en la bahía de Acapulco subsistieron al paso del huracán Otis, compartió Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco, quien consideró que en el fondo del mar podrían estar varios cuerpos.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕