VIDEO: Resumen, goles y ganador, Jornada 15 Apertura 2023 de la Liga MX

en el Estadio Alfonso Lastras, donde logró su sexta victoria en fila en la Liga MX y llegó a 14 juegos sin derrota en el Torneo Apertura 2023 en el desenlace de la Fecha 15.inauguró el marcador al minuto 32 con su potente remate de derecha en el área tras un tiro libre cobrado por el paraguayoestrelló el esférico en el travesaño.

El Atlético de San Luis asedió el área de los azulcremas en el último cuarto de hora. Luis Ángel Malagón se puso la capa de héroe y salvó a los visitantes con grandes atajadas, destacando la que realizó al 81' a un tiro raso y colocado de Dieter Villalpando.

Liga MX: Nacho Ambriz tomó una drástica medida contra Ricardo Peláez después de ser despedido del AméricaSerá el último partido del América como local en el Azteca en la fase regular del Apertura 2023, pues en la Jornada 17 visita Monterrey para medirse ante el campeón Tigres.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: VIDEO: Resumen, goles y ganador, Jornada 15 Apertura 2023 de la Liga MXLas Chivas Rayadas del Guadalajara lograron sacar tres puntos vitales y de una plaza que se le complicaba desde hace varios años, pues derrotó al Querétaro

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Liga MX: Resúmenes y goles de toda la Jornada 15 del Apertura 2023 (VIDEO)Arrancó la Jornada 15 del Apertura 2023 de la Liga MX con la victoria de Chivas ante Querétaro; la sorpresiva derrota de Toluca ante León y más

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Ángel Sepúlveda se convierte en el mexicano con más goles en el Apertura 2023El delantero de Cruz Azul llegó a los nueve tantos, dejando atrás a César Huerta, que tiene siete dianas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

TUDNMEX: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Mazatlán FC vs Santos Laguna EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Santos, aún con esperanzas, espera hacer el milagro ante un Mazatlán que quiere dar la sorpresa

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕