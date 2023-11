VIDEO: Resumen, goles y ganador de la semifinal de Juegos Panamericanos Santiago 2023

, con un autogol de Fernando Tapia, portero del Querétaro, en el partido disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Los aztecas enfrentarán el sábado alos dirigidos por Ricardo Cadena se vieron mejor en el primer tiempovolvió a tocar la puerta rival al minuto 73 con un cañonazo fuera del área, pero al balón se fue elevado.

México Femenil vs Argentina Femenil: Resumen, goles y ganador del partido de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (VIDEO) Juegos Panamericanos 2023: Mexicano Fernando Martínez cruza la meta primero, pero pierde el oro tras quedar descalificado

Al 88, el arquero brasileño volvió a salvar a los suyos del tanto del empate con una providencial atajada a un remate de cabeza.Pérez, quien juega para la Unión La Calera de la Primera División chilena, marcó el único tanto del encuentro con su definición de derecha a los 57 minutos.aseguró la medalla de plata e igualó su mejor resultado en el fútbol panamericano.

