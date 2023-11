VIDEO: policía israelí ataca con brutalidad a judíos en Jerusalén

De inmediato un policía lo sometió y lo azotó contra el suelo, lo que provocó una confrontación que se ha hecho viral. El actuar del gobierno israelí ha sido criticado por todo el mundo, incluso en otro video que se ha difundido en Instagram y Facebook se aprecia como un vehículo identificado con las Naciones Unidas fue atacado por el ejército de Israel, generando conmoción debido a la dependencia que representa.

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este miércoles haber lanzado un ataque con dron contra Israel, en respuesta a la guerra que ese país libra contra el movimiento islamista palestino Hamás. Los hutíes, próximos a Irán, prometieron el martes que continuarían con sus ataques contra Israel hasta que termine su guerra contra Hamás, y aseguraron haber lanzado ya varios misiles y drones hacia territorio israelí.

"Las fuerzas armadas yemeníes lanzaron una serie de drones en las últimas horas contra varios objetivos

Estados Unidos tachó este miércoles de"increíblemente desestabilizadora" la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en laLa violencia de los colonos en Cisjordania es"increíblemente desestabilizadora y contraproducente para la seguridad de Israel a largo plazo, además de, por supuesto, ser extremadamente perjudicial para los palestinos que viven en Cisjordania", declaró a los periodistas"Les hemos transmitido un...

