VIDEO: Fuerte incendio consume fábrica en Acolman, Edomex

La tarde de este miércoles se registra un incendio en fábrica ubicada en el municipio mexiquense de Acolman. Bomberos y elementos de Protección Civil acudieron para atender a la población afectada por el siniestro¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

