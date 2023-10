¡Victoria del Dynamo! Houston tomó ventaja sobre Real Salt Lake con gol de Héctor Herrera

El mexicano Héctor Herrera impulsó con un gol este domingo el triunfo por 2-1 con el que el Houston Dynamo tomó ventaja en la serie de primera ronda de los Playoffs de la MLS contra el Real Salt Lake.Herrera, capitán y líder del Dynamo, firmó un gran gol con un disparo cruzado de pierna zurda desde la frontal del área en el minuto 22 y el marroquí Amine Bassi firmó el 2-1 en el 79 después del empate del estadounidense Diego Luna.

De momento, el Dynamo dio muestra de un gran estado de forma y ganó un partido de tremenda intensidad de principio a fin.Herrera adelantó al Dynamo y firmó su quinto gol del curso, en el que también repartió quince asistencias.Perfect placement from the captain. ????Hector Herrera opens the scoring for @HoustonDynamo!#HoldItDown // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.

