Vica Andrade se sincera sobre el complicado proceso de salud que enfrenta: 'No me voy a dar por vencida'

debido a los problemas severos de salud que le estaban provocando.

A su paso por la alfombra roja, Vica comentó que, si bien, los implantes ya no forman parte de su cuerpo, aún continúa con el tratamiento médico dado las secuelas que le han dejado: “Es un proceso complejo. Todavía no termino, estoy en estudio y por eso me ven tan delgada”.

Ante los cambios por los que ha pasado, Vica dejó en claro que la decisión que tomó ha sido decisiva para mejorar su salud y proteger su integridad: “Me siento muy bien, a veces es extraño, la gente me ve y como que se impacta porque sí tenía el busto un poquito grande, pero creo que esta realmente soy yo, esta es la que soy, y me siento muy orgullosa de haber pasado por esta cirugía y haber enfrentado el verme con cicatrices, con el busto tan pequeño,... headtopics.com

