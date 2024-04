Viaje a Cuencamé para ver el eclipse

Cuando se nos ocurrió ver el eclipse en vivo y a todo color parecía que era tarde: a tres meses de distancia no había vuelos ni hoteles disponibles en ninguna ciudad, así que recurrí a mis amigos y le llamé a Jaime Favela González, ejidatario, ingeniero agrónomo e historiador de Cuencamé, quien nos consiguió un cuarto de hotel, y hacia allá nos fuimos Claudia y yo la madrugada del sábado 6 de abril, en el auto que nos prestó mi...

Comimos en Torreón con Araceli Moreno y otros buenos amigos de la lucha popular y cultural. El lunes 8, después de desayunar las inevitables gorditas, zarpamos con proa al norte al filo del alba y tras pasar por Bermejillo y visitar el pueblo de Mapimí , subimos al puerto de La Cadena . Lugares como Ojuela sólo son visitados por los turistas locales y rara vez alguien más. No hay rescate de las magníficas haciendas ; ni de los ferrocarriles o del guayule.

