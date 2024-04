Varane aconseja a su hijo que no cabecee el balón

El ex internacional francés, ex jugador del Real Madrid, actualmente con Manchester United, aconseja a su hijo de siete años que no no cabecee el balón, pues considera que a largo plazo los "impactos repetidos pueden tener efectos nefastos".🇫🇷🧠 Ojo a esta reflexión de Raphaël Varane sobre los daños que sufre un futbolista al CABECEAR una pelota y el consejo hacia su hijo, en entrevista con L’Equipe: “Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no cabecee el balón.

Si no provoca un traumatismo inmediato,…Mi hijo de siete años juega al futbol y le aconsejo que no cabecee el balón. Para mí, eso es esencial. Aunque no le cause ningún traumatismo inmediato, sabemos que, a largo plazo, los impactos repetidos pueden tener efectos nefastos.Le défenseur de Manchester United confie avoir subi des commotions cérébrales en plein match, aux conséquences directes sur sa santé et ses performance

