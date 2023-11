¡Va por Bronce! México cae en Semifinales ante Brasil en Panamericanos

¡SORPRESÓN! Bayern eliminado en Copa por equipo de Tercera DivisiónCon Guardado como titular, Betis aplasta a Hernán CortésMonty celebra triunfo como La Monja de la FeriaMallorca golea y avanza en la Copa del ReyAmérica se coloca como el 1 en ranking de Concacaf

RECORD_MEXICO: México Sub-23 pierde contra Brasil en las Semifinales de los Panamericanos 2023Los dirigidos por Ricardo Cadena cayeron por el pase a la Final y estarán buscando la medalla de bronce contra Estados Unidos

MEDIOTIEMPO: Medallero ACTUALIZADO de los Juegos Panamericanos HOY 31 octubre: Así va México AL MOMENTOAquí te mantendremos actualizado con el resumen diario de las medallas ganadas por México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

ARISTEGUIONLINE: Santiago 2023: México se acerca a las 90 medallas, así va el medalleroLa delegación mexicana cuenta con 89 preseas (35 oros); Estados Unidos es líder con 171 (72) oros.

VANGUARDIAMX: Deuda pública de México aumentó al 45.7% del PIB en lo que va de 2023El sector público registró una deuda neta total de casi 14.61 billones de pesos en el periodo enero-septiembre. Esto es un incremento del 8 % frente a lo que Hacienda reportó en 2022

TUDNMEX: Chile va sin porteras ante México por el oro en Santiago 2023Una delantera se perfila para ser la guardameta ante las bajas de Endler y Canales en la Final del futbol femenil.

MEDIOTIEMPO: Medallero ACTUALIZADO HOY 1 de noviembre de los Juegos Panamericanos: Así va México AL MOMENTOAquí te mantendremos actualizado con el resumen diario de las medallas ganadas por México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

