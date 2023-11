Va el Buen Fin 2023 por el objetivo de alcanzar ventas superiores a los 141 mil mdp

Para la inminente campaña se esperan ventas por más de 141 mil millones de pesos, con lo que se superaría el monto alcanzado el año pasado, que fue de 134 mil 400 millones de pesos. TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2023: Profeco emite estos consejos clave para comprar en línea de manera segura y protegida

De acuerdo con Jorge Dávila Flores, empresario saltillense y fundador del Buen Fin durante su gestión como presidente de la Concanaco, este año se realizará nuevamente el sorteo fiscal con el que se repartirán premios por 500 millones de pesos entre los consumidores y comercios participantes.

Recordó que la iniciativa del Buen Fin nació con el principal objetivo de reactivar el mercado interno gracias a los descuentos del 10 y hasta el 80% en productos y servicios, además de otros beneficios que han servido para impulsar la economía.

La clave para el éxito de esta campaña de ofertas y promociones es que se realiza un poco antes que el Black Friday, la mayor fiesta de compraventa en Estados Unidos, que se realiza a finales de noviembre.

En las últimas ediciones los artículos más vendidos han sido ropa y calzado, es decir artículos básicos y de primera necesidad, y solo el 43% de las ventas de la edición 2022 fue a crédito, el resto fueron operaciones con tarjeta de débito o en efectivo.

Además, el programa se ha ido modernizando y adecuando a las nuevas herramientas de compraventa, por lo que las ventas en línea se han ido incrementando exponencialmente y representan ya casi el 16% del total de las ventas.

