Uso responsable de la Inteligencia Artificial

Si bien la IA no puede ser calificada como buena en mala en sí, pues ello depende de cómo es utilizada, resulta innegable el surgimiento de diversas preocupaciones, particularmente por cuanto hace a la forma en que nos relacionamos como sociedad y con la tecnología misma.

La IA busca llevar a cabo tareas que antes eran propiedad exclusiva de las personas pero que, al día de hoy, la capacidad humana se ha visto rebasada: es prácticamente imposible que una persona pueda analizar, por ejemplo, 10,000 datos en menos de 10 segundos, cosa que sí puede hacer una IA.Respecto al primero, existe cierto temor que la IA reemplace puestos de trabajo tradicionales, lo que, a su vez, podría provocar una baja demanda de habilidades humanas.

Por cuanto hace al segundo, existe preocupación respecto al proceso de toma de decisiones de la IA, así como en la forma en la que aprende de los datos suministrados.

Al tiempo que la IA sigue evolucionando, resulta indispensable mantener cierto control sobre la misma, a efecto de garantizar su uso adecuado, enfocado en la persona, y a través del cual se garantice, al menos, los derechos a la protección de datos personales, a la transparencia y a la seguridad, tal como se señala en la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital –documento orientador–, aprobada el 9 de octubre de este año por el Sistema Nacional de Transparencia.

No existe duda que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, capaz de servir al desarrollo de la humanidad pero, a su vez, debemos tener cautela y buscar que la misma no defina quiénes somos como sociedad. Debemos utilizarla con responsabilidad y comprensión, teniendo en cuenta, siempre, que nuestro sentido de humanidad es lo que nos dota de quiénes somos. No debemos permitir que la IA borre nuestra esencia y nos convierta en una mera"humanidad artificial".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: Médicos enfrentan dificultades con el uso de la inteligencia artificialAnte la falta de una regulación, en el área de la medicina, las anécdotas acerca de los efectos no deseados de la inteligencia artificial ya son legendarios

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MERCA20: Inteligencia Artificial: 10 tendencias de marketing digital en 2024Sin duda, una de las tendencias de marketing digital en 2024 será el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

MILENIO: Inteligencia artificial acelerará proceso de reclutamiento, revela encuestaLos encuestados mencionaron que las herramientas de IA serán cruciales para recopilar datos que ayuden a los reclutadores a encontrar candidatos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Estos 4 signos están destinados a ser millonarios, según Inteligencia ArtificialSe trata de signos que tienen grandes rasgos de personalidad que han sido enaltecidos por la Astrología.

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Expertos y directivos de empresas analizan efectos de la inteligencia artificial en los negociosLa evidencia arroja que el uso de IA no vendrá a reemplazar a los empleados pero sí ha mejorar procesos y reducir o facilitar tareas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: América o San Luis: La Inteligencia Artificial nos da su pronósticoQuién ganará? Descubre el pronóstico de la IA y las claves del enfrentamiento entre el líder, América, y San Luis.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕