¿Usar celular reduce la calidad del semen? Esto revelan científicos suizos

Después de analizar datos de 2 mil 886 jóvenes soldados suizos de entre 18 y 22 años, de seis centros de reclutamiento, entre 2005 y 2018, a quienes les preguntaron con qué frecuencia usaban el celular, descubrieron que quienes lo utilizaban una vez a la semana tenían más concentración de espermas que quienes lo usan a diario.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por debajo de los 40 millones de espermatozoides por mililitro se reducen las probabilidades de concebir y se vuelven más bajas por debajo de los 15 millones.

En la época de los celulares 2G (según los datos de los jóvenes de las quintas de 2005 a 2007) eran mayores, pero han ido bajando con la tecnología 3G (2008-2011), la 4G (2012-2018) y la actual, la 5G.

Además, pone relevancia a la posición donde esté guardado el celular. Por ejemplo, si se guarda frecuentemente en el bolsillo del pantalón no influye en la mayor o menor concentración de espermatozoides.

