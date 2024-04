Uno de los co-creadores de Rick and Morty se encarga del guion de la película de One Punch Man

Uno de los proyectos live-action más esperados de tiempos recientes es, sin lugar a duda, el de One Punch Man , la serie anime estrenada hace algunos años que vino para romper con todas las convenciones de superhéroes. Ahora, a través de The Hollywood Reporter, se confirma que uno de los co-creadores de Rick and Morty - 87% se están encargando del guion de la película, además, un director muy especial ha sido fichado.

Lo que hace que One Punch Man sea tan querida es su enfoque fresco y único en el género de los superhéroes. La combinación de acción, comedia y parodia lo convierte en un anime atractivo para una amplia variedad de espectadores, desde fanáticos de los superhéroes hasta aquellos que buscan una experiencia más ligera y divertida. Además, los personajes memorables y el diseño visual impresionante contribuyen al atractivo general de la serie.

¿Quién escribirá guión de One Punch Man? De acuerdo con THR, Dan Harmon , co-creador de Rick and Morty, y Anne Campbell se están encargando de reescribir el guión de la película live-action para One Punch Man. Además, se sabe que Justin Lin, aclamado director de la franquicia Rápidos y Furiosos, se encargará de la dirección de la película.

One Punch Man Película Guion Co-Creadores Rick And Morty Director

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



TomatazosCom / 🏆 5. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Rick Wakeman: “No puedo vivir sin el piano”En entrevista con Milenio, Rick Wakeman nos cuenta de sus inicios en la música, además de sus próximos proyectos

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Zack Snyder admite su error y quiere 'arreglar' Sucker Punch: 'No terminó correctamente'Sucker Punch recibió críticas mixtas y tuvo un desempeño mediocre en taquilla tras su lanzamiento en 2011.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

“Estoy preocupado”, creador de One Piece teme por su salud tras la muerte de Akira ToriyamaEiichirō Oda explicó los motivos del próximo hiatus de su popular manga

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

El creador de One Piece, Eiichirō Oda, se tomará un descanso para cuidar su saludEsta semana se confirmó que el manga de One Piece entrará en hiatus. Eiichirō Oda, creador de la popular franquicia de piratas, aprovechará para tomarse un merecido descanso y cuidar su salud. Oda explicó los motivos de esta pausa y su preocupación tras la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

¿'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' está conectada con 'Godzilla Minus One'?Periodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

Fuente: SensaCine México - 🏆 51. / 51 Leer más »

One Piece entrará en hiatus, ¿cuánto durará la pausa y cuándo volverá Egghead?Eiichirō Oda tomará un merecido descanso

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »