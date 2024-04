Uniqlo lanza una colección de ropa inspirada en The Legend of Zelda

Uniqlo es una de las tiendas de ropa más interesantes del mercado, puesto que han sido capaces de ofrecer varias colaboraciones importantes relacionadas con el anime y los videojuegos. Ahora, se ha revelado que este mismo mes nos ofrecerán una nueva colección inspirada en el famoso videojuego The Legend of Zelda.

Aunque hay varias tiendas de esta compañía en occidente, por el momento solo está confirmado un lanzamiento en Japón, aunque no se descarta la posibilidad de que esto cambie en un futuro. Esta es la descripción que se ofrece: “Esta es una colección original sólo disponible en UT, que expresa la magnífica visión del mundo, los personajes únicos y las escenas y líneas memorables de la obra en forma de camisetas y los incorpora al diseño”. En la colección encontramos modelos sencillos, como una playera con koroks escondidos en un bolsillo, hasta modelos más llamativos, como una con Link y el resto del elenco principal. El diseño que más me gusta es la playera blanca con los ojos del dragón y la Espada Maestra

