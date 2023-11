Una historia de amor lenta y emocionante

Una tarde salí a comer con una amiga y me contó sobre un chico con el que aún no había tenido sexo. Lo había conocido hace un par de meses cuando él le dio like una foto suya en Instagram. Ella respondió con dos likes. En su primera cita él la invitó a una exposición que quería ver, y pasaron horas mirando los cuerpos contorsionados y manchados sin sentir que necesitaban decir mucho.

Volvieron a salir otro día: esta vez caminaron por el canal, tomaron té de tapioca y jugaron a elegir el sabor del otro. (Él le compró uno de lichi que a ella le gustó mucho, aunque pensó que estaba demasiado dulce). Está claro que se gustan; él compró un libro después de que ella se lo recomendara y le envió fotos de las partes que le habían gustado, subrayadas. A ella también le gusta; él es productor de videos musicales y ella estilista. Siente que podrían construir algo realmente emocionante juntos, conquistar el mundo. Y, sin embargo, aún no se han besado, y probablemente no lo hagan durante un tiempo, porque esa lentitud es intenciona





