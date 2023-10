'Un gran líder': Hijo de Felipe Calderón asegura que México extraña a su padre

Ante las afectaciones por el paso del huracán Otis en Acapulco, el hijo del ex presidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón, compartió un mensaje a su padre, asegurando que el pueblo de México lo extraña.A través de redes sociales, Calderón Zavala acompañó su publicación con una fotografía del ex mandatario y ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, recorriendo calles inundadas de Tlacotalpan en 2010. 'Siempre fuiste distinto.

Un gran líder, un auténtico Jefe de Estado. Un verdadero Presidente entregado a su nación. Millones de mexicanos estamos orgullosos de ti, y con todas tus virtudes y defectos: cada día TE EXTRAÑAMOS más al frente de nuestro hermoso país. @FelipeCalderon pic.twitter.

