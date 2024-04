Un ataque armado en Celaya deja una víctima mortal

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO, me duele, me provoca indignación, tristeza y rabia. He sufrido en carne propia la pérdida de un ser querido pagando el más alto precio por tratar de recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro municipio, mi abrazo sincero y fraterno con todo respeto y solidaridad a familiares y amigos de Gisela., cuando fue atacado por hombres armados que viajaban en una motocicleta.

“Es momento de estar unidos más allá de las diferencias ideológicas, Celaya, Guanajuato y México son mucho más grandes. Mi solidaridad y empatía con familiares y amigos de Gisela así como a todos los celayenses”, agregó. añadió que pese a que mantiene las medidas de seguridad que tenía como alcalde, aunque, con el atentado que le costó la vida a la candidata de Morena, dijo sentirse vulnerable. “Yo voy a seguir igual ahorita, cómo lo hacía cuando iba a algún evento siendo presidente en funcione

Desaparece Alexis Martínez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, en CelayaEl colectivo 'Hasta encontrarte' compartió la ficha de búsqueda del joven estudiante de 20 años de edad.

El último video de Alexis, estudiante de la Universidad de Guanajuato, antes de desaparecer, en CelayaLa última vez que estuvo activo fue ya cuando bajaba el sol. A las 6:13 subió su último video. No se ve él, pero estuvo detrás de cámaras compartiendo el final del jirpeo y el show de la banda sobre el escenario

Morena suspende campañas en Guanajuato tras asesinato de Gisela Gaytán, candidata de CelayaAlma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato, tomó el micrófono y ante los asistentes condenó el ataque contra Gisela Gaytán

Asesinan a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, GuanajuatoDe acuerdo a los primeros reportes de autoridades locales, la candidata fue asesinada durante un mitin en la localidad de San Miguel Octopan

¿Quién era Gisela Gaytán, la candidata de Morena que fue asesinada en Celaya, Guanajuato?Gisela Gaytán fue asesinada en San Miguel Octopan el 1 de abril de 2024.

