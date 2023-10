Twitter (X) lanza dos nuevas suscripciones para intentar obtener tu dinero

con las que esperan que más usuarios finalmente se decidan a abrir la cartera. En especial, con una propuesta cuyo precio es inferior a X Premium —antes Twitter Blue—. Evidentemente, cada una tiene ofrecimientos distintos.Entonces, ¿cuál es la diferencia con Premium? Que

no tendrás la insignia de verificación azul y verás la misma cantidad de anuncios que un usuario con cuenta gratuita . Si esto no te molesta, quizá pagar $3 mensuales por todo lo demás te resulte atractivo. Sin duda, aquellas personas y negocios que perdieron el acceso a Tweetdeck podrían ver este plan como la opción ideal para volver a usar dicha herramienta.– no ads in For You or Followingsolo es posible suscribirse a X Basic y X Plus a través de la versión web de Twitter

. Es decir, no está habilitado en las aplicaciones móviles en iOS y Android. Muy posiblemente porque quieren evitar la comisión que Apple y Google imponen por pagos recurrentes en sus respectivas tiendas de aplicaciones. headtopics.com

Así pues, de ser una red social que ofrecía las nuevas funciones a todos sus usuarios, Twitter pasó a convertirse en una plataforma donde buena parte de las características están bloqueadas con un muro de pago. Es evidente que los liderados por Elon Musk. La compañía no se encuentra en una buena posición financiera y estas suscripciones podrían ser un salvavidas. Sobre todo X Basic, que llamará la atención de más de alguno.

¿Tendrán éxito? Eso sigue siendo un misterio. Tendremos que esperar a sus próximos informes financieros para saber si les salió la jugada. Ojo, porque su siguiente gran movimiento podría ser cobrar por cualquier nueva cuenta recién registrada. En Nueva Zelanda y Filipinas headtopics.com

Leer más:

Hipertextual »

Esto ha hecho en un año Edda Vite al frente del DIF HidalgoLa presidenta del Sistema de DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, presentó su primer informe de actividades Leer más ⮕

Instalan Centros de Acopio para damnificados por Otis; esto puedes llevarEl Centro de Acopio y Ayuda de la UNAM estará ubicado junto a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario. Leer más ⮕

Va a Liverpool y se lleva una gran sorpresa al ver esto de Red BullLiverpool busca conectar con cada uno de sus clientes a través de las marcas que le distribuyen productos y accesorios. Leer más ⮕

Telcel y Telmex restablecen su servicio en Acapulco, esto es lo que sabemosRevista mercadotecnia publicidad medios marketing digital noticias redes sociales Leer más ⮕

Desfile de Catrinas 2023 en Puebla: Esto debes saber si quieres asistirConoce los detalles del Desfile de Catrinas, que forma parte de la edición XVI de 'La Muerte es un Sueño'. Leer más ⮕

Alerta: Anuncian bloqueo en la México-Pachuca para el lunes 30 de octubre; esto se sabeIntegrantes del Sindicato Nacional de Operadores y Transportistas del Servicio Público Federal advirtieron el cierro completo de la vialidad Mexico-Pachuca para protestar contra "las grúas corruptas" Leer más ⮕