“Tuvimos suerte”, dice AMLO tras valorar daños en Acapulco por el huracán ‘Otis’

Ciudad de México. “Tuvimos suerte”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a que por el comportamiento atípico y la fuerza con la que el huracán Otis entró a la bahía de Acapulco, las consecuencias pudieron ser más graves.Hasta ahora se han reportado oficialmente 27 fallecimientos debido al huracán, y cuatro desaparecidos.

Refirió que el meteoro no tocó tierra en una zona despoblada, sino en la bahía de Acapulco, donde había alrededor de un millón de personas. El jefe del Ejecutivo aseveró que los avisos se hicieron en tiempo por diversos canales, no solamente en redes sociales, sino que incluso hubo perifoneo, por lo que rechazó que haya faltado difusión.

TE PUEDE INTERESAR: Es una campaña de desorden; AMLO niega ausencia de Guardia Nacional y Ejército ante saqueos en Acapulco “Contamos con el apoyo de las fuerzas armadas, es importantísimo, por la forma en que están organizados. (La Secretaría de) Gobernación no tiene la organización que se requiere para esos casos, (la Secretaría de) Comunicaciones no lo puede todo, Bienestar, los gobiernos estatales, municipales no tienen la capacidad para enfrentar una emergencia de estas dimensiones”. headtopics.com

Indicó que ejemplo de ello es que elementos de la Defensa lograron de manera rápida la apertura de la autopista del Sol y otros caminos.

Leer más:

vanguardiamx »

“Tuvimos suerte, el creador nos protegió”: AMLO sobre el número de muertos por Otis en AcapulcoEl mandatario federal consideró que la cultura de la protección civil que siguen los turistas y la población de Acapulco ayudó a que las cifras de pérdidas no fueran más altas. Leer más ⮕

Tuvimos suerte y se informó a tiempo del impacto de 'Otis': AMLOEl presidente aseguró que se alerto a tiempo y prevé que no se sumen más muertos a las cifras. Leer más ⮕

Gobierno de AMLO arranca censo en Acapulco y Coyuca de Benítez para atender daños de OtisEn su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se avisó 'con tiempo' sobre la llegada del fenómeno natural a Guerrero. Leer más ⮕

AMLO viaja a Acapulco, Guerrero, para conocer daños por 'Otis'AMLO viojó acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina; 'vamos allá ahora, eso es lo que les puedo decir”, dijo el presidente de México Leer más ⮕

AMLO llega a Acapulco para evaluar daños por huracán 'Otis'Este miércoles, AMLO viajó a Guerrero para conocer y evaluar los daños ocasionados por el huracán Otis. Estos son los detalles. Leer más ⮕

'Otis': AMLO cruza a pie tramo carretero rumbo a Acapulco por daños del huracánEl Presidente López Obrador tuvo que pasar a pie un tramo carretero tras los daños del huracán Otis; se dirigía a Acapulco Leer más ⮕