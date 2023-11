Turnip Boy Commits Tax Evasion: Juego indie gratis en la Epic Games Store

Ha llegado otro jueves y sabemos que es uno de los días favoritos para todos los amantes de los juegos gratis. Es por esto que es momento de aprovechar, por tiempo limitado, que están regalando un juego indie que promete horas de diversión. Lo que sucede es que la Epic Games Store estará regalando copias de Turnip Boy Commits Tax Evasion, una interesante propuesta de acción y aventura

. Para conseguir tu juego gratuito, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te ponemos a continuación. ¿Cómo conseguir Turnip Boy Commits Tax Evasion gratis? Cabe mencionar que Turnip Boy Commits Tax Evasion estará disponible gratis hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del 9 de noviembre. ¿Qué es Turnip Boy Commits Tax Evasion? En caso de que no lo sepas, Turnip Boy Commits Tax Evasion es un juego en el que tomas el control de un adorable nabo, quien resulta ser una amenaza absoluta para la sociedad. Después de no pagar impuestos y ser desalojado de su casa, debe emprender una búsqueda para pagar su enorme deuda con el alcalde Onion. Puedes ver más de Turnip Boy Commits Tax Evasion en su trailer: Ya conocemos los siguientes regalos de la Epic Games Store Lo mejor de todo es que la tienda acaba de confirmar cuál será su juego gratuitos de la próxima semana, así que sigue leyendo para conocerlo

:

MILENIO: ¿Quién es La Máscara? 2023: Nicola Porcella asegura no ser Pixel BoyEl famoso peruano Nicola Porcella a negado ser el quien está detras de Pixel Boy en ‘¿Quién es La Máscara?’, aunque los fans afirman que si es él

Fuente: Milenio | Leer más »

HERALDODEMEXICO: Omar García Harfuch y Clara Brugada en la recta final por CDMX, revela encuestaEl exjefe de la policía y la alcaldesa con licencia encabezan estudio de opinión; les sigue López-Gatell, luego Miguel Torruco y Mariana Boy

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

MILENIO: La Maravillosa Orquesta del Alcohol aterriza en el Foro Indie Rocks!Balanceándose entre tonos de rock, folk, blues y punk, la banda española de carácter acústico La M.O.D.A., regresa a México.

Fuente: Milenio | Leer más »

LEVELUPCOM: Devolver Digital compra al estudio de AstroneerLa escena indie y AA también está en busca de adquisiciones

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

MEDIOTIEMPO: Steelers vs. Titans ¿A qué hora y dónde ver juego de semana 9 de NFL HOY?Los Steelers de Pittsburgh vienen de un emocionante pero frustrante juego en casa frente a los Jaguars de Jacksonville.

Fuente: mediotiempo | Leer más »

LEVELUPCOM: Like a Dragon: Infinite Wealth tiene el potencial de ser el juego más infravalorado de 2024El nuevo RPG de Ryu Ga Gotoku Studio tiene todo el corazón de Yakuza

Fuente: LevelUPcom | Leer más »