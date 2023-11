Tumbas de cementerios en Tampico provocan disputas familiares

Esta situación también ha generado conflictos familiares, pues todos los hijos tienen el mismo derecho sobre el título y deben ponerse de acuerdo para ver quién se lo va a quedar, esta situación ha derivado en que se lleven los casos a un juicio sucesorio intestamentario para que sea un juez el que decida quienes tienen derecho y quienes no.

