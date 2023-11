'Tuca' Ferretti debuta como comentarista en Futbol Picante de ESPN: 'Me siento nervioso'

¿Cómo fue el debut de Tuca Ferretti en ESPN?Ferretti se presentó en Futbol Picante apenas un días después de que ESPN lo anunció como el nuevo panelista de su programa de debate estelar, donde compartirá mesa con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, entre otros.Como era poco habitual cuando estaba en el banquillo, el entrenador salió a pantalla de traje y reconoció nerviosismos cuando Joserra le dio la bienvenida.

