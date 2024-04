Tsitsipas gana el Masters de Montecarlo por tercera vez

Stefanos Tsitsipas arrolló 6-1, 6-4 a Casper Ruud el domingo para ganar el Masters de Montecarlo de arcilla por tercera ocasión en cuatro años y se soltó a llorar en su silla.Tsitsipas sostuvo su cabeza con sus manos y lloró por un momento tras conseguir su primer título del año y su victoria más importante en dos años.'Estoy muy orgulloso de mí mismo hoy.

Pero eliminó en las semifinales al campeón del Abierto de Australia Jannik Sinner, quien sufrió apenas su segunda derrota del año y estableció una inesperada final ante Ruud, quien el sábado superó a Novak Djokovic.The one-handed backhand is very much *alive*Our 2024 champion @steftsitsipas takes the final play of the day with this backhand rocket ⚡️ pic.twitter.com/hbFF6P06ic— Rolex Monte-Carlo Masters April 14, 2024 Tsitsipas tomó el control al inicio.

Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Masters De Montecarlo Arcilla Tenis

