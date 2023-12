Trump busca inmunidad presidencial en la Corte Suprema

Un asunto trascendental para el futuro del expresidente Donald Trump, la cuestión de su inmunidad presidencial, su principal argumento de defensa. Al acudir directamente a la Corte Suprema, Smith trata de impedir que Trump retrase a través de un prologado proceso de apelación el proceso que preside la jueza federal Tanya Chutkan, quien rechazó la moción del expresidente de desestimar la demanda penal en su contra con base en la supuesta inmunidad presidencial.

La Corte Suprema respondió casi inmediatamente que estudiaría de forma urgente si admite a trámite la petición de Smith. También resolvió dar a Trump hasta el día 20 de diciembre para que se pronuncie. Esto no quiere decir necesariamente que va a decidir sobre el fondo del asunto de la inmunidad presidencial





Univision » / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El Senado aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema CorteMientras no transcurra el plazo para interponer amparos o controversias, o ellos se hallen en trámite, el presidente no podía presentar la terna para suplir la vacante, ni el Senado asumir la responsabilidad de elegir al suplente. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– AMLO debe de estar desesperado. Nada de lo que pretendió echar a andar funciona o está concluido. Ninguno de sus grandes proyectos materiales se terminó y, mucho menos, funciona. No consolidó nada. Tiene una capacidad infinita para crear problemas y de radicalizar pasiones. O se está con él ciegamente o son sus enemigos y, como tales, son conservadores. Hizo planes suponiendo que su mandato era interminable o que un sexenio era mucho tiempo. Ahora se da cuenta de que su periodo presidencial se le fue como agua o comoEl Senado aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema CorteSometió al Congreso de la Unión. No fue ninguna gracia. Todos los presidentes priistas lo habían logrado. La cuerda le alcanzó sólo para que le aprobara materias secundarias

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

Corte Suprema de Texas rechaza la solicitud de aborto de una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su vidaLa Corte Suprema de Texas impidió de manera temporal que una mujer embarazada pueda someterse a un aborto de emergencia. Kate Cox, de 31 años, asegura que sus médicos le dijeron que su bebé tiene una condición severa y es poco probable que sobreviva; asimismo, alega que es un embarazo de alto riesgo y que puede poner en riesgo su salud.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Cibercrímenes de guerra, en la mira de la Corte Penal InternacionalEstos delitos pueden ser cometidos por un país para dañar los sistemas informáticos más importantes de otra nación. El pasado 19 de septiembre, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, sufrió un ciberataque. Aunque todavía no se sabe quiénes lo ejecutaron, se cree que los culpables estarían relacionados, de una u otra manera, con el gobierno de Rusia.

Fuente: UNAM_MX - 🏆 37. / 55 Leer más »

Ale Gutiérrez: cambios con corte políticoEl momento que vive la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, es de una absoluta suficiencia en sus decisiones. Pero más allá de dar la idea de una figura política fortalecida, se acerca más a una que intenta recuperar la independencia que entregó al inicio de su trienio para enfilarse a los siguientes tres años, “ahora sí los buenos”, dicen sus allegados.

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Ciberataque a la Corte Penal InternacionalLa Corte Penal Internacional (CPI) sufrió un ciberataque en septiembre. Se cree que los culpables estarían relacionados con el gobierno de Rusia debido a una orden de arresto emitida contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

Fuente: UNAM_MX - 🏆 37. / 55 Leer más »

La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría salvar vidas en América LatinaLa orientación que asuma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la comercialización “negligente” de armas por parte de las empresas fabricantes, podría salvar miles de vidas al año en la región de América Latina, aseveró la representación del Estado mexicano, encabezada por Alejandro Celorio Alcántara.

Fuente: lajornadaonline - 🏆 54. / 51 Leer más »