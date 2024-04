Trump asegura que la frontera de Biden equivale a un baño de sangre

El expresidente de Estados Unidos (EU) que pretende regresar a la Casa Blanca, aseguró que 'la frontera de (Joe) Biden equivale a un baño de sangre', ello porque deja que los inmigrantes ilegales (que equiparó con criminales) 'invadan' su país para cometer todo tipo de crímenes.

Haciendo uso de su retórica antimigrante, el magnate de los casinos advirtió que esta nueva 'invasión' permitida por la administración de Joe Biden ya no nada más viene de México, sino también de otros países de Centroamérica y Sudamérica. Durante una conferencia de prensa en Grand Rapids, Michigan, el ex mandatario estadounidense condenó nuevamente, este martes 2 de abril el desempeño de su sucesor y dijo que sus aseveraciones no forman parte de una campaña de desinformación, sino que refieren a la verdad misma en EU. Según Trump, si no se toman medidas para frenar la inmigración ilegal, y de seguir así, habrá un baño de sangre en la frontera.'Me presento hoy ante ustedes para declarar que el baño de sangre fronterizo de Joe Biden... es un baño de sangre, y está destruyendo nuestro país', aseguró

