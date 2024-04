Trump amenaza con imponer aranceles a fabricantes de automóviles chinos en México

El virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, advirtió que de llegar a la Presidencia en 2025 impondría altos aranceles a los fabricantes de automóviles chinos que decidan instalar plantas en México para exportación hacia Estados Unidos.

Durante un mitin en el estado de Michigan, cuna de la industria automotriz estadounidense, Trump aseguró que las armadoras chinas buscan construir las plantas más grandes del mundo en territorio mexicano con el fin de aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC)

