Una de las cosas que más pueden desesperar a las personas es tener que trabajar con una computadora lenta, pues no se pueden realizar los procesos de manera eficiente y productiva. Por ejemplo, si tienes que realizar un informe y este en una computadora con buena velocidad te toma 30 minutos y en una lenta 1 hora, esto afecta de manera bruta a tu productividad de un día, una semana y el total, por lo que podrían ponerte en serios apuros.

Existen muchos factores por los que una computadora se puede ralentizar, por ejemplo, el número de tareas que está realizando, el tamaño de su memoria RAM, su procesador, la temperatura, los programas abiertos, la conexión a internet y otros como el sistema operativo y software que se ejecuta de manera predeterminada en segundo plano. Hoy te compartiremos un truco genial para acelerar la velocidad de tu computadora, puedes podrás enfocar los recursos a realizar las tareas objetivo.De acuerdo con el portal ADSLZone, estos son los dos métodos geniales para optimizar los recursos de tu PC y no sufrir por la ralentizació





EnsedeCiencia » / 🏆 10. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Despídete de las palomas, con un solo elemento elimínalas de tus ventanasDescubre el truco casero ideal para ahuyentar a las aves de tu hogar.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 30. / 28,125 Leer más »

Dile adiós a la cochinilla algodonosa, descubre el truco casero con pocos ingredientes para eliminarlasEn caso que tu jardín este sufriendo por esta plaga, no te pierdas este remedio casero.

Fuente: heraldodemexico - 🏆 30. / 28,125 Leer más »

Marvel’s Spider-Man 2: El Rubius desactiva el lenguaje inclusivo y causa polémicaEl youtuber y streamer español respondió a las fuertes críticas

Fuente: LevelUPcom - 🏆 28. / 28,125 Leer más »

Justin Timberlake desactiva comentarios en Instagram por ataques de odioJustin Timberlake desactivó sus comentarios de Instagram tras recibir odio por el libro de Britney Spears

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Justin Timberlake 'desactiva' comentarios en Instagram tras ataques de odio por libro sobre Britney SpearsEn 'The woman in me', se detallan los aspectos intensos de la relación que los cantantes compartieron, incluyendo un aborto que dejó una profunda marca en la vida de la estrella pop

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80,08 Leer más »

¿Por qué las letras F y J tienen relieve en el teclado de tu computadora?En la actualidad, con tantos avances tecnológicos al alcance de nuestras manos, es muy difícil saber para qué sirve cada parte de nuestros dispositivos tecnológicos, un ejemplo de ello son los tecl…

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 76,7 Leer más »