Trolebús de CdMx anuncia cambio en método de pago en algunas Líneas; cuáles son

Y de Poniente a Oriente cuenta con las siguientes estaciones:Mixcoac SurPatriotismoPoussinAugusto RodínSantanderInsurgentes SurOsoSan FranciscoMorasHospital 20 de noviembreGabriel ManceraAniceto OrtegaZapata 2Zapata 1Avenida MéxicoCuauhtémocUxmalTajínPeténDivisión del NorteTokioEje centralCanariasBalboaPlutarco Elías CallesSur 69-ASur 73ArboledasMuseo de Transportes Eléctricos Estaciones de la Línea 9 del Trolebús​La Línea 9 del...

