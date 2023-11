Tribunal ordena a la FGR frenar la investigación contra científicos del entonces Conacyt

, dictó el sobreseimiento del proceso penal a favor de los científicos investigados por la FGR por los probables delitos delincuencia organizada,¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PROCESO: Tribunal ordenó a FGR dar carpetazo a investigación contra académicos y científicos del ConacytEl caso tuvo su origen luego de que el Conacyt denunció irregularidades en el uso de 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., que sirvió como órgano asesor del extinto consejo hasta 2020.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

MILENIO: Frenan a FGR para ir contra académicos y científicos del ConacytLa FGR ha señalado que los académicos y científicos recibieron 244 mdp que fueron destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT)

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: '¡Cese al fuego, acepten el acuerdo con Hamás!', demandan familiares de los rehenesLos parientes exigen intercambiar a todos los secuestrados por todos los prisioneros palestinos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕