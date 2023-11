Tribunal ordena a FGR cerrar investigaciones contra científicos del Conacyt

“Insistir en mantener una carpeta de investigación abierta transgrede los derechos fundamentales, primero de legalidad, porque debiera mandar al archivo el asunto; y de seguridad jurídica, porque mantiene una investigación abierta sin justificación, de ahí que debe confirmarse la concesión de amparo como lo hace el Juez de Distrito, para que se archive esa carpeta de investigación como asunto concluido”, expresó.

Además, subrayó que la autoridad ministerial trata de reenviar el asunto a otra área para “dejarla fuera del alcance del amparo”, y reiteró que quien reciba la carpeta tendrá la obligación de archivarla.acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.Gregorio Salazar Hernández

canceló la indagatoria contra tres extitulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) y dos académicos, abierta por las supuestas aportaciones ilegales por 244 millones de pesos.

