Trey McLaughlin presentará un viaje a través de góspel, pop y jazz en el Cervantino 2023

La majestuosa arquitectura colonial de Guanajuato causó una enorme admiración entre los integrantes del Trey McLaughlin and The Sounds of Zamar. A su arribo no podían dejar de maravillarse con todo lo que envuelve a la ciudad cervantina.El propio Trey McLaughlin, director de la compañía, mostró su cara de sorpresa ante lo que le rodeaba.

Para profundizar en el tema, Brandon Ball, indicó que el góspel es definitivamente uno de los géneros más grandes que hay en Estados Unidos, cuya influencia ha permeado a otros géneros, siendo la base de muchos de ellos como el soul, por mencionar a uno.Presencia coral de GuanajuatoPara su actuación en el máximo foro abierto del Cervantino se sumó el Coro de la Universidad de Guanajuato, experiencia que será un regalo para los espectadores.

