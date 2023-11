Tres detenidos y 95 motos al corralón dejó la segunda Mega Rodada del Terror en la CDMX

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que lo anterior se dio en seguimiento al dispositivo de seguridad que implementó para la concentración de motociclistas que, el 31 de octubre, llevaron a cabo una “Mega Rodada del Terror”, con motivo de los festejos de Halloween.

Y puntualizó que dicho operativo contó con 284 oficiales apoyados con 74 patrullas, 15 motopatrullas, cuatro grúas y dos remolques, que fueron distribuidos en el corredor de la avenida Paseo de la Reforma en sus cruces con las glorietas de Amajac, del Ángel de la Independencia, de la Torre del Caballito, la Diana Cazadora, del Ahuehuete y en su cruce con las avenidas De los Insurgentes e Hidalgo.

Lo anterior, explicó, tuvo el objetivo de evitar congestionamientos en las vialidades mencionadas, y realizar cortes a la circulación en el primer cuadro de la capital, para brindar acompañamiento a los motociclistas en todo su trayecto.

Además, la SSC remarcó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito continuará aplicando el dispositivo “Salvando Vidas”, que fue implementado para generar conciencia vial, evitar accidentes y dar respuesta a denuncias ciudadanas que reportan a conductores de motocicletas sin equipo de protección adecuado, más pasajeros de lo permitido o si la documentación legal necesaria que acredite su propiedad.

En redes sociales circulan fotografías y videos que muestran a los motociclistas congregados sobre Paseo de la Reforma y frente al Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos de ellos fueron disfrazados, usaron máscaras, pasamontañas, e incluso fueron acompañados por camionetas y otros vehículos, también intervenidos con motivos de Halloween.

