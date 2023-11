Trascendió

Que el oficio que envió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los fideicomisos del Poder Judicial tomó por sorpresa a varios ministros.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: AMLO propone que dinero de fideicomisos del Poder Judicial sea para damnificados en AcapulcoEl presidente Andrés Manuel López Obrador también propuso que se reduzca el sueldo a los altos funcionarios del PJF que reciben un salario mayor a AMLO.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: Propone AMLO al PJF que 15 mil mdp de fideicomisos sean para damnificados de OtisEl presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial Federación que consiste en que se destinen los 15 mil millones que fueron eliminados de sus 13 fideicomisos para apoyar a los damnificados de Acapu...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Nuera de AMLO confirma que sí fueron a Fórmula 1, pero con cortesías gratisEl Presidente criticó al ministro Pérez Dayán por acudir al evento del Gran Premio de México

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Reitera AMLO que pondrán de pie a Acapulco: no habrá una ‘amarga Navidad’A casi una semana de la catástrofe el presidente insiste en que pronto se podrá dar solución al problema

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: ISR e IVA: ¿Qué estímulos fiscales dará AMLO a damnificados por 'Otis' y quiénes se benefician?Van desde deducir inversiones en activos en zonas afectadas, así como diferir el ISR y el IVA, entre otros beneficios para Guerrero.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

FORO_TV: AMLO Propone que Dinero de Fideicomisos del Poder Judicial sea para Damnificados de OtisEl presidente López Obrador propone que el Poder Judicial forme parte de un comité que vigile que los 15 mil mdp de los fideicomisos se destinen a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕