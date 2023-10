Trascendió

con la intención de presentarlo el miércoles en comisiones y discutirlo en el pleno la próxima semana. La consigna de la mayoría parlamentaria es aplicar un tijeretazo de hasta 15 mil millones de pesos al proyecto presupuestal del Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña, pero adicional a la extinción de los 13 fideicomisos por un monto idéntico.

Que posponer 11 días los resultados de las encuestas para definir las candidaturas de Morena no ha caído bien en varias entidades, principalmente en Veracruz, donde la contienda no es precisamente tersa; de hecho, este fin de semana Manuel Huerta Ladrón, ex delegado de programas sociales, hizo pública una carta en la que advierte que esa decisión genera suspicacias, afecta la certeza del proceso, da pie al fraude y muchos alegatos más, todo en una entidad donde se...

